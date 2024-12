Polizei Hagen

POL-HA: Nach Weihnachtsfeier betrunken Auto gefahren - Blutprobe, Führerschein weg

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (07.12.2024) um 01.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Wache Haspe ein schwarzer Mercedes auf, welcher in auffälliger Fahrweise die Straße An der Kohlenbahn befuhr.

Als der Wagen kurz darauf an der Kreuzung An der Kohlenbahn und Koksstraße mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante fuhr, stoppten die Polizisten den Mercedes. Aus dem Auto schlug den Beamten deutlicher Alkohol- und Cannabisgeruch entgegen. Der Fahrer (25) erklärte von einer Weihnachtsfeier gekommen zu sein, wo er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Auch ein Drogentest war positiv.

Der 25-jährige Hagener musste die Polizisten anschließend zur Wache begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Hierbei konnte er kaum eigenständig stehen und fiel fast um. Den Führerschein musste der Mann außerdem abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachschaden entstand durch die Fahrweise des Mannes nicht.

Die Hagener Polizei führt in der Vorweihnachtszeit und an den Weihnachtsfeiertagen wieder verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durch. "Alkohol und Drogen haben am Steuer nichts verloren!" Trotz des konsequenten Einschreitens gegen Promille- und Drogensünder gibt es immer noch Unbelehrbare: "Schon geringe Mengen Alkohol oder Drogen im Blut erhöhen das Unfallrisiko um ein Vielfaches. Deshalb zieht die Polizei uneinsichtige Fahrer konsequent aus dem Verkehr." (ko)

