Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Mann wird der Wohnung verwiesen und erhält Rückkehrverbot

Hagen-Mitte (ots)

Am Donnerstag (05.12.) wurde eine Streifenwagenbesatzung wegen einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung in der Mittelstadt eingesetzt. Eine 23-jährige Frau gab gegenüber der Polizei an, dass ihr Mann ihr Mobiltelefon gegen ihren Willen an sich genommen habe. Bei der Forderung, dieses wieder auszuhändigen, habe 26-Jährige ihr mit dem Fuß in den Bauch getreten. Gegenüber der Polizei relativiert der Mann seine Tat. Die Beamten sprachen gegen ihn eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Zudem zeigten sie ihn wegen Körperverletzung an. (schm)

