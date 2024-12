Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer auf dem Weihnachtsmarkt - Polizeibeamte nehmen 55-jährigen Mann in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (05.12.2024) in der Innenstadt einen 55-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor aggressiv und in bedrohlicher Weise auf Besucher des Weihnachtsmarktes zugegangen war. Als die Polizisten gegen 19.30 Uhr die Körnerstraße bestreiften, wurden sie auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 55-Jährigen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes des Weihnachtsmarktes aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Hagener zuvor durch sein aggressives Verhalten aufgefallen war. Da er sich auch durch die Polizisten nicht beruhigen ließ, legten diese dem Mann Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Weil er dabei einen der Beamten beleidigte und bedrohte, wurde außerdem ein Strafverfahren gegen den 55-Jährigen eingeleitet. (sen)

