Polizei Hagen

POL-HA: Ausgeklügelter Internetbetrug - Frau überweist mehrere tausend Euro an Onlinebekanntschaft

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2024, meldete eine 43-Jährige einen Betrug auf der Polizeiwache Innenstadt. Über eine Online-Plattform nahm ein Mann vor einigen Wochen Kontakt zu ihr auf. Er gaukelte ihr vor, ein Bauunternehmer zu sein und ins Ausland reisen zu müssen. Wenig später bat er die Hagenerin, sich in seinem Online-Banking-Account anzumelden und eine größere Summe Geld an ein dänisches Konto zu überweisen. Einige Zeit später bat die Person um Geld, da er in finanziellen Problemen stecke. Die 43-Jährige überwies mehrere tausend Euro an das Konto des Mannes. Danach brach der Kontakt ab. Die Polizei rät zur Vorsicht auf Online-Plattformen. Täter umgarnen ihre Opfer geschickt und binden sie emotional. Seien Sie wachsam, wenn es um Geldgeschäfte geht und tätigen Sie nicht unbedacht Überweisungen an Menschen, die Sie noch nie zuvor getroffen haben. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell