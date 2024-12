Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Mann schläft in Auto ein - Drogentest schlägt an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Zeuge gab der Polizei am Mittwochabend (04.12.2024) in Hohenlimburg einen Hinweis auf ein verdächtiges Auto, in dem ein Mann mit seinem Kopf auf dem Lenkrad schlief. Gegen 19.00 Uhr wurde der Hagener in der Lennuferstraße auf den Land Rover aufmerksam. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, der seinen Kopf auf dem Lenkrad abgelegt hatte und offenbar schlief. Zudem lief der Motor des Autos. Auch beim Eintreffen der Polizisten schlief der Mann noch. Die Beamten weckten den 35-Jährigen und wurden dabei schnell auf Alkoholgeruch in dessen Atemluft aufmerksam. Als der Mann aus dem Land Rover ausstieg, musste er sich festhalten, um nicht zu stürzen. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Außerdem führte ein Drogentest zu einem positiven Ergebnis. Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt musste der 35-Jährige eine Blutprobe abgeben. Außerdem ergaben erste Ermittlungen Hinweise darauf, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

