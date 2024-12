Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Hochstraße wartete ein 54-Jähriger am Dienstag (03.12.) gegen 15.20 Uhr aufgrund eines Rückstaus mit seinem Nissan vor der Zufahrt eines Parkplatzes. Der Hagener gab an, im Rückspiegel auf einen E-Scooter aufmerksam geworden zu sein, der in Richtung Konkordiastraße unterwegs war. Er habe mit einem Zusammenstoß gerechnet, da die 21-jährige Fahrerin nach links geschaut und ihre Geschwindigkeit nicht verringert habe. Der Mann sei deshalb ein Stück mit seinem Auto vorgefahren, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Die Hagenerin fuhr ungebremst in das Auto, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell