POL-HA: Jugendlicher bei der Straßenüberquerung von Auto erfasst

Hagen-Altenhagen (ots) - Eine Polizeistreife ist am Montagmorgen (02.12.2024) wegen einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung in Altenhagen eingesetzt worden. Eine Mutter von mehreren kleinen Kindern gab gegenüber den Beamten an, dass sie an dem Morgen mit ihrem Ehemann in Streit geraten sei. Sie haben ihn damit konfrontiert, dass er sie möglicherweise betrüge. ...

