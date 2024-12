Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Fahrweise eskaliert: 35-Jähriger erhält Wohnungsverweisung

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Auseinandersetzung über die Fahrweise einer 22-jährigen Frau führte am Montagabend in Altenhagen zu einem Polizeieinsatz und zu einer Wohnungsverweisung. Die junge Frau war gegen 19.00 Uhr mit ihrem 35-jährigen Ehemann im Auto unterwegs, als die Situation eskalierte. Nach Angaben der Frau schlug ihr Ehemann von der Rückbank aus mehrfach auf ihren Oberarm und spuckte sie an, weil er mit ihrer Fahrweise unzufrieden war. Sie klagte gegenüber den alarmierten Polizeibeamten über Schmerzen. Der Mann gab an, dass seine Frau zu schnell gefahren sei und beinahe jemandem die Vorfahrt genommen habe. Der Schlag sei nach seinen Worten lediglich eine "Warnung" gewesen, die er als leicht bezeichnete. Die Polizisten stellten fest, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten und einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt zwischen den beiden Eheleuten gekommen war. Die Beamten verwiesen den 35-Jährigen der gemeinsamen Wohnung und erteilten ihm ein 10-tägiges Rückkehrverbot. Zudem wurde er wegen Körperverletzung angezeigt. Häusliche Gewalt ist kein Kavaliersdelikt. Opfer sollten sich immer frühzeitig an die Polizei oder Beratungsstellen wenden, um Unterstützung zu erhalten.(sch)

