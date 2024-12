Polizei Hagen

POL-HA: Junge in der Innenstadt angegriffen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (03.12.) um 08:20 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge vor einem Schnellrestaurant in der Hohenzollernstraße durch drei etwa gleichaltrige Jungs angegriffen und leicht verletzt. Der Hagener betrat mit weiteren Mitschülern das Schnellrestaurant. Bereits als er hereingekommen sei, seien die Jungen auf ihn zugegangen, hätten versucht, ihm den Eintritt zu verwehren und ihm ein "Beinchen gestellt". Der 12-Jährige gab an, die Personen nicht zu kennen und könne sich nicht erklären, woher die Aggressionen ihm gegenüber stammen. Der Minderjährige sei immer weiter provoziert und beleidigt worden. Im weiteren Verlauf sei ihm dann in das Gesicht geschlagen worden.

Beim Verlassen des Restaurants sei der Minderjährige von hinten geschubst worden, sodass er hinfiel. Am Boden liegend wurde er nach eigenen Angaben daraufhin erneut geschlagen und getreten. Die Täter konnten anschließend fußläufig durch die Innenstadt in Richtung Elberfelder Straße flüchten. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 12-Jährige im Gesicht leichte Verletzungen zu. Er kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine Streifenwagenbesatzung fahndete im Nahbereich nach den flüchtigen Minderjährigen, konnte diese jedoch nicht mehr antreffen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und fertigte Strafanzeigen. Zeugen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die Minderjährigen waren etwa 14 Jahre alt und schwarz bekleidet. Eine Person trug eine "Gucci"-Cap. (schm)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell