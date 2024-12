Polizei Hagen

POL-HA: Eier gegen Schule geworfen - Zeugen gesucht

Hagen-Boelerheide (ots)

Am Mittwoch (04.12.) wurde gegen 10:45 Uhr eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet, weil Unbekannte in der Nacht zuvor Eier gegen Wände und Fenster einer Grundschule in Boelerheide geworfen haben. Zu Schulbeginn wurden an der Fassade und den Fenstersn am Eingangsbereich des Gebäudes in der Overbergstraße getrocknete Eierreste festgestellt. Da diese sich nicht rückstandslos entfernen lassen, ermittelt die Polizei wegen einer Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das Tatgeschehen machen können werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. (schm)

