POL-HA: 41-Jähriger leistet nach Unfallflucht Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

In der Herdecker Straße kam es Mittwoch (04.12.) gegen 17 Uhr zu einer Verkehrsunfallfluch. Als Polizeibeamte während des Einsatzes auf einen 41-Jährigen trafen, leistete der Mann im weiteren Verlauf Widerstand. Eine 25-Jährige war mit ihrem VW auf der Herdecker Straße in Richtung Hagen unterwegs. Aufgrund eines vor ihr abrupt abbremsenden Fahrzeugs habe die Frau ebenfalls stark bremsen müssen. Der 41-Jährige sei ihr dabei mit seinem Ford aufgefahren. Der Mann habe anschließend sein Auto beschleunigt und sei auf dem linken Fahrstreifen an ihrem VW in Richtung Hagen vorbeigefahren. Die VW-Fahrerin und weitere Zeugen konnten alarmierten Polizeibeamten gegenüber Angaben zu dem flüchtigen Auto und Fahrer machen. Die Einsatzkräfte trafen den 41-Jährigen dann an seiner Wohnanschrift an. Er gab an, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Während des Einsatzes leistete der Hagener Widerstand. Er schrie lautstark, zeigte sich unkooperativ und wehrte sich gegen polizeiliche Maßnahmen.

Als die Beamten mit ihm zu dem Ford gehen wollten, gab er an, dass ihm das Auto wohl entwendet worden sei. Bereits während der Absuche des Nahbereichs zeigte sich der Mann wenig interessiert am Verbleib seines Fahrzeugs. Die Polizisten hatten den Eindruck, als habe der 41-Jährige damit gerechnet, dass man den Ford nicht finden kann. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Mann den Ford unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderen Betäubungsmitteln geführt haben könnte, wurden diesem freiwillige Vortests angeboten. Diese lehnte der 41-Jährige ab. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstands, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung aufgrund des Konsums berauschender Mittel sowie Unfallflucht. Die Ermittlungen dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (arn)

