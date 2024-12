Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Raub in der Innenstadt gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter raubten einer 61-jährigen Frau am frühen Freitagmorgen (06.12.2024) in der Innenstadt die Handtasche und entkamen unerkannt. Die Frau suchte eine Polizeiwache auf und teilte den Beamten mit, dass sie obdachlos sei und in der Bushaltestelle "Volkspark" in der Karl-Marx-Straße geschlafen habe. Gegen 04.00 Uhr sei sie wach geworden, weil zwei Unbekannte nach ihrer Handtasche griffen hätten. Die 61-Jährige habe versucht, die Tasche festzuhalten, aber die Unbekannten hätten so stark daran gezerrt, dass der Henkel abgerissen sei. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung es Hauptbahnhofs. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich in der Tasche neben persönlichen Gegenständen auch Bargeld. Die beiden Unbekannten waren nach Angaben der Frau etwa 14 bis 20 Jahre alt und circa 170 cm groß. Einer von ihnen hatte kurze, dunkle Haare, eine schlanke Statur und trug dunkle Kleidung. Der andere Unbekannte hatte dunkelblonde Haare, eine korpulente Statur und war mit einer Jeanshose bekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Raubes übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

