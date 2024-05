Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister zum Tag der Städtebauförderung in Rostock

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Sonnabend zum Tag der Städtebauförderung in Rostock zu Gast sein. Er wird das Stadtteilbüro Lichtenhagen und die Ausstellung "50 Jahre Lichtenhagen" besuchen. Zu diesem Anlass wird er das Programm der Städtebauförderung Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2024 verkünden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Sonnabend, 4. Mai 2024, 15.30 Uhr

Ort: Stadtteilbüro Lichtenhagen, Lichtenhäger Brink 10, 18109 Rostock

Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung zeigen seit 2015 jedes Jahr im Mai hunderte Städte und Gemeinden, was die Städtebauförderung für die kommunale Entwicklung bewirkt. In diesem Jahr finden unter dem Motto "Wir im Quartier" deutschlandweit Stadtspaziergänge, Quartiersfeste, Workshops, Baustellenbegehungen, Stadtrallyes und Ausstellungen statt. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken.

Für 2024 haben sich bundesweit über 400 Kommunen mit mehr als 600 Veranstaltungen für den "Tag der Städtebauförderung" angemeldet. In MV beteiligen sich neben Rostock die Städte Anklam, Burg Stargard, Dömitz, Gadebusch, Grabow, Güstrow, Malchow, Neubrandenburg, Neustrelitz, Parchim, Schwerin, Stralsund, Torgelow, Ueckermünde und Wismar.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell