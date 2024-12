Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt - Mann der Wohnung verwiesen und Rückkehrverbot ausgesprochen

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag (08.12.) wurde eine Streifenwagenbesatzung nach einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung in Boele eingesetzt. Eine Hagenerin gab gegenüber der Polizei an, dass ihr 38-jähriger Mann sie geschubst und am Hals gehalten habe. Hierbei habe er ihr angedroht sie umzubringen, wenn sie ihn verlassen würde. Weiterhin schildert die Frau, dass es mehrmals die Woche zu Streitigkeiten zwischen ihr und ihrem Mann kommen würde und ihr Mann zunehmend aggressiv sei. Gegenüber der Polizei relativiert der Mann seine Tat. Die Beamten sprachen gegen ihn eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Zudem zeigten sie ihn wegen Körperverletzung und Bedrohung an. (schm)

