Polizei Hagen

POL-HA: Ampelanlage an Boeler Kreuzung ausgefallen - Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagnachmittag (09.12.2024) in Boele fünf Personen leicht verletzt. Gegen 12.50 Uhr war es an der Kreuzung Helfer Straße / Pappelstraße wegen eines kurzzeitigen Stromausfalls zu einem Ausfall der Ampelanlage gekommen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 20-jährige Hagenerin mit ihrem Auto über die Helfer Straße in Richtung Fley. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den roten Kia einer 19-jährigen Frau. In der Folge des Zusammenstoßes drehte dich der PKW der 20-Jährigen. Der Kia kollidierte mit einem Ampelmast. Beide Autofahrerinnen sowie drei Mitfahrer in dem Auto der 20-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

