Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Auffahren auf Autobahn mit PKW kollidiert

A 61/Rheinhessen (ots)

Gerade noch glimpflich aus ging ein Verkehrsunfall auf der A 61 am 2.11.2024 gegen 20:56 Uhr. Dort wollte eine 20-Jährige mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Bad Kreuznach auf die A 61 in Richtung Koblenz auffahren. Nach bisherigen Erkenntnissen zog die junge Frau dabei direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur der Hauptfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem PKW eines 41-Jährigen, der sich bereits auf der linken Fahrspur befand. Bei dem Unfall wurden die 20-Jährige und ihre 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch der 41-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Zwei drei und sieben Jahre alte Kinder im Wagen des 41-Jährigen blieben unverletzt. Dennoch wurden alle Personen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ob die freie Sicht der 20-Jährigen durch einen auf der rechtens Fahrspur fahrenden LKW behindert war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang. Den Schaden am Auto der 20-Jährigen schätzt die Polizei auf 7.500 Euro, dem Am Auto des 41-Jährigen auf 8.000 Euro. Der Wagen des 41-Jährigen musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen 21:00 Uhr und ca. 22:15 Uhr gesperrt. Die Polizei weist auf die Gefährlichkeit des Fahrmanövers hin, wenn direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Spur gezogen wird. Die zu beachtende Vorfahrt des Verkehrs auf der Hauptfahrbahn gilt für alle Fahrspuren.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell