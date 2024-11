POL-VDMZ: Probefahrt mit Folgen

Wörrstadt (ots) - Am 31.10.2024 gegen 03:00 Uhr wird aufgrund eines Schwertransportes in Mainz-Hechtsheim die Einmündung Ludwig-Erhard-Straße / Dekan-Laist-Straße durch mehrere Absicherungsfahrzeuge gesperrt. Die Fahrzeuge haben gelbes Warnlicht angeschaltet und an den Anzeigetafeln ist das Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten" angeschaltet. Ein LKW-Fahrer fährt trotzdem an den Absicherungsfahrzeugen vorbei, indem er ...

mehr