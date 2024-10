Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Fahrer fährt Fußgänger an

Wörrstadt (ots)

Am 31.10.2024 gegen 03:00 Uhr wird aufgrund eines Schwertransportes in Mainz-Hechtsheim die Einmündung Ludwig-Erhard-Straße / Dekan-Laist-Straße durch mehrere Absicherungsfahrzeuge gesperrt. Die Fahrzeuge haben gelbes Warnlicht angeschaltet und an den Anzeigetafeln ist das Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten" angeschaltet. Ein LKW-Fahrer fährt trotzdem an den Absicherungsfahrzeugen vorbei, indem er auf die Gegenspur fährt. Mehrere Mitarbeiter an der Absicherung signalisieren dem LKW-Fahrer durch Gestik und lautstarkes Zurufen, dass er anhalten muss. Der LKW-Fahrer touchiert einen Absicherungsposten und verletzt diesen leicht am Arm. Nachdem er kurz anhält, fährt er doch weiter, nur um wenige Meter später festzustellen, dass aufgrund des Schwerlasttransportes eine Weiterfahrt nicht möglich ist... Es kommt noch zu diversen Beschimpfungen zwischen den Beteiligten.

