Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diebstahl aus Kellerraum - Vorläufige Festnahme

Oberhausen (ots)

Am Samstagmittag (07.12.) konnte um 14:10 Uhr einen 40-Jährige (deutsche Staatsbürgerschaft) nach einem Diebstahl aus einem Kellerraum an der Lothringer Straße erfolgreich festgenommen werden.

Konkret wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass sich die Täterin kurz vor der Tatzeit Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschaffte, indem sie an mehreren Wohnungen klingelte und ihr schlussendlich durch unaufmerksame Bewohner die Haustür geöffnet wurde. Die 40-Jährige begab sich daraufhin in den Keller des Hauses, in welchem sie dann aus einem Kellerraum diverse hochwertige Alkoholika sowie weitere Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendete. Hierbei wurde die 40-Jährige jedoch durch die Eigentümerin des Diebesguts überrascht, die unvermittelt den Polizei-Notruf wählte und die Täterin akkurat beschrieb. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die Täterin dann in unmittelbarer Nähe zu dem Mehrfamilienhaus angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei warnt: Öffnen Sie Fremden nicht grundsätzlich die Tür! Eine Vielzahl an Kellerdiebstählen und -einbrüchen kommen durch diese Fahrlässigkeit zustande, in Folge derer sich die Kriminellen auf einfachstem Wege am Eigentum aller Hausbewohner bereichern können. Seien Sie daher stets skeptisch und rufen im Zweifel den Notruf 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell