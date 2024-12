Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trunkenheitsfahrt nach Kneipenbesuch - Täter greift Kneipengäste an

Oberhausen (ots)

Was für einen 33-jährigen Duisburger am Freitagabend (06.12.) als feuchtfröhlicher Abend begann, endete für ihn mit zwei Strafverfahren. Doch was war geschehen?

Im Anschluss an einen Kneipenbesuch auf der Hegerfeldstraße entschloss sich der 33-Jährige (deutsche Staatsbürgerschaft) um 23:40 Uhr trotz vorherigen Alkoholkonsums dazu, sich mittels seines Opels nach Hause zu begeben - zunächst jedoch vergeblich, da er mit seinem Fahrzeug unvermittelt in eine Sackgasse steuerte. Dies blieb von mehreren Kneipengästen nicht unbeobachtet, die den Duisburger an der Weiterfahrt hindern wollten. Der 33-Jährige wiederum stieg daraufhin aus seinem Auto und attackierte einen 28-jährigen Kneipengast mit mehreren Schlägen und Spuckattacken, der sich ihm zuvor in den Weg gestellt hatte und Schlimmeres verhindern wollte. Auch eine weitere Person, die den Konflikt beenden wollte, griff der 33-Jährige an. Durch die unmittelbar herbeigeeilten Polizistinnen und Polizisten konnte der Täter dann schlussendlich an weiteren Taten gehindert werden. Abschließend wurde der Tatverdächtige zur Polizeiwache gebracht werden, wo ihm aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun in zwei Strafverfahren ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell