Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche sind in Oberhausen 13 Wohnungseinbrüche angezeigt worden. In fünf Fällen blieb es dabei beim Versuch.

Im Stadtteil Osterfeld verschafften sich Einbrecher Zugang in ein Mehrfamilienhaus und brachen anschließend die Wohnungstür in der zweiten Etage auf. Hier durchwühlten sie die Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen.

In einem anderen Fall hebelten die Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in Schmachtendorf auf und entwendeten Wertgegenstände.

Die Polizei appelliert deshalb, die Fenster und Türen mit zusätzlichen technischen Sicherheitssystemen abzusichern. Machen Sie sich beim Sicherheitsexperten der Polizei schlau, was alles möglich ist. Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell