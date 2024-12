POL-OB: Drift-Versuch endet mit Strafanzeige

Oberhausen (ots) - Am Dienstagmorgen (03.12.) kam es gegen 09:20 Uhr auf dem Heimfriedweg zu einem Raub in einem Einfamilienhaus, bei dem zwei Frauen (83, 67) überfallen worden sind und drei Täter vom Tatort flüchteten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich die beiden geschädigten Damen zum Tatzeitpunkt im Haus der 83-Jährigen befanden, als die drei Täter an der Haustür klingelten. ...

