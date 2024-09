Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Bikes

Uslar (ots)

Uslar, (go), Forstgasse, (Parkplatz Zahnarztpraxis), Dienstag, der 10.09.2024, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten das, an einem Straßenschild angeschlossene, E-Bike einer 35- jährigen Anwohnerin aus Bodenfelde. Das Fahrrad war von der Marke Stevens in der Farbe blau-metallic. Die Schadenhöhe beträgt ca. 4.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

