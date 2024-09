Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl in Wolperode

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Ortsteil Wolperode, Hausnummer 34

Im Zeitraum von Montag, dem 02.09.2024 gegen 11:00 Uhr, bis zum Donnerstag, dem 05.09.2024 gegen 20:00 Uhr, kam es an der oben genannten Adresse zu einem Einbruch in eine Scheune. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster der Scheune auf und entwendete anschließend zwei Kettensägen im Wert von circa 1800 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim bittet Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder im o.g. Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 05382 - 95390 mit dem Kommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (geh)

