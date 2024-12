Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Abbiegeunfall auf der Bebelstraße - Fußgängerin angefahren

Oberhausen (ots)

Am Montagmittag (02.12.) kam es gegen 15:25 Uhr im Kreuzungsbereich der Bebel-/Concordiastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt wurde.

Konkret wird nach derzeitigem Stand der Verkehrsunfallermittlung davon ausgegangen, dass die 42-jährige Fußgängerin kurz zuvor beabsichtigte, bei grüner Fußgängerampel die Bebelstraße zu passieren. Zeitgleich befand sich der 59-jährige Autofahrer mit seinem Sprinter auf der Concordiastraße, der sich bereits auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen eingeordnet hatte, um anschließend bei ebenfalls grüner Ampel nach links in die Bebelstraße einzubiegen. Bei diesem Vorgang kam es dann im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und der Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Aufgrund der Verletzungen wurde sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bebelstraße an der Unfallörtlichkeit gesperrt werden. Die Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat.

