POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

In der vergangenen Woche (22.11. bis 28.11.2024) sind insgesamt 13 Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Weiterhin sind unter anderem die Mehrfamilienhäuser im Fokus der Täter. In einem Fall auf der Mülheimer Straße gelangten die Einbrecher in das Haus und hebelten anschließend eine Wohnungstür auf. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, alles nach möglicher Beute durchsucht.

In einem anderen Fall gelangten die Kriminellen in eine Wohnung in der Mathildestraße und hebelten hier ebenfalls die Wohnungstür auf.

Achten Sie gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, wer in das Haus gelangen will. Öffnen Sie nicht einfach die Haustür, ohne zu prüfen, wer da klingelt. In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben es Einbrecher deutlich schwerer, zur Tat zu schreiten. Melden Sie deshalb verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei unter der Telefonnummer 110! Sichern Sie zusätzlich Schwachstellen in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung ab. Nutzen Sie dazu die Beratung unseres polizeilichen Sicherheitsexperten und vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin unter der Telefonnummer 0208-826-4511.

