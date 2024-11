Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Straftat durch aufmerksamen Verwandten verhindert

Oberhausen (ots)

Immer wieder telefonieren Betrüger, häufig aus ausländischen Call-Centern heraus, verschiedene Städte ab. Das Ziel: Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Gelingt es ihnen jemanden einzuschüchtern, steht ein Mittelsmann sofort bereit, um Schmuck oder Bargeld bei den meist älteren Menschen abzuholen. Sobald die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bemerken, dass es zu einer Häufung solcher Anrufe kommt, informieren sie auch umgehend die Öffentlichkeit.

Mittwochmittag (27.11.) ist es gelungen, einen Mittelsmann an dieser Tat zu hindern, zeitgleich veröffentlichte die Polizei Oberhausen eine Warnmeldung, um möglichst viele ältere Menschen, aber auch Angehörige oder Nachbarn darauf aufmerksam zu machen.

Gegen 11:55 Uhr erhielt eine 78-jährige Oberhausenerin einen Anruf von einem Kriminellen, der sich als Sparkassen-Mitarbeiter ausgab. Zunächst schüchterte dieser die ältere Dame ein, dann leitete er das Gespräch an einen weiteren Betrüger um, der sich wiederum als Polizist ausgab. Der erschreckte die Frau mit weiteren Details und kündigte an, dass ein Kriminalbeamter bei ihr vorstellig werden würde. Kurze Zeit später erschien tatsächlich ein Mann vor der Tür, der sich als Beamter ausgab. Die Kriminellen wirken leider sehr überzeugend und auf ältere Menschen sehr einschüchternd, weshalb die Seniorin ihm Einlass in ihre Wohnung gewährte. Während der fremde Mann telefonierte, tat die Frau das einzig Richtige und rief ihren Neffen an, der an der Stimmlage sofort bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sie umgehend aufsuchte. Als der Neffe nun klingelte, bat die Dame den angeblichen Polizisten, die Tür zu öffnen. In dem Moment, in dem sich der mutmaßliche Betrüger mit dem Neffen konfrontiert sah, nahm er sofort Reißaus. Gemeinsam mit einer weiteren Zeugin gelang es dem Verwandten, den Mann zu ergreifen und festzuhalten. Der Tatverdächtige wehrte sich mit allen Mitteln, er versuchte sogar währenddessen sein eigenes Mobiltelefon zu zerstören.

Sofort eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zur genannten Adresse in der Pfälzer Straße und nahmen den Mann (32 Jahre alt; syrisch) fest. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt - ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell