Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Crash auf der Mülheimer Straße - Glück um Unglück

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (05.12.) kam es gegen 22:15 Uhr auf der Mülheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass eine 45-jährige Autofahrerin zuvor die Danziger Straße in Fahrtrichtung Mülheim befuhr und beabsichtigte, nach links in die Mülheimer Straße einzubiegen. Zeitgleich näherte sich ihr entgegenkommend der 39-jährige Fahrer eines Volvos, der die Danziger Straße weiter in Fahrtrichtung Hauptbahnhof befahren wollte. Während die 45-Jährige dann nach links einbog, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen dem VW und dem Volvo. In Folge dessen lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus und der 39-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Zu weiteren Verletzten kam es glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeuge waren dennoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme konnte der Kreuzungsbereich nur eingeschränkt befahren werden.

