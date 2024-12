Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Brandstiftungsserie in Osterfeld - Wer hat den Täter gesehen?

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.12.) kam es im Stadtteil Osterfeld zu mehreren Brandstiftungen. Hierbei wurden ein Elektroroller, mehrere Anhänger und eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Konkret meldete um 00:54 Uhr eine Zeugin über den Notruf, dass auf der Bottroper Straße ein Elektroroller in Flammen stehe. Daraufhin suchte eine Streifenwagenbesatzung den Tatort auf, die bereits auf der Anfahrt einen weiteren brennenden Pkw-Anhänger auf der Bottroper Straße feststellen konnte. Wenige Meter weiter befand sich dann der Elektroroller, der beim Eintreffen der Beamten noch in Flammen stand. Das Feuer konnte mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Währenddessen wurden weitere Streifenwagenbesatzungen in die unmittelbare Tatortnähe alarmiert. Hier konnten die Beamten eine brennende Mülltonne (Vestische Straße) sowie einen weiteren brennenden Anhänger (Auf der Höchte) feststellen.

Die Ermittler fragen: Haben Sie am 05.12. zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr verdächtige Feststellungen in Osterfeld getroffen oder können Sie sonstige Hinweise auf den/die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208/826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

