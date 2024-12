Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erfolgreiche Festnahme - Haftbefehl vollstreckt

Oberhausen (ots)

Am Freitagmorgen (06.12.) konnte um durch die Polizei Oberhausen in Schmachtendorf erfolgreich ein Haftbefehl vollstreckt werden, bei dem eine Person festgenommen wurde.

Um 02:00 Uhr kam es in der vergangenen Nacht in der Straße Am Leitgraben zu einem Polizeieinsatz. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme überprüften die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen auch die Personalien der beteligten Personen. Hierbei stellte sich heraus: Gegen eine 37-jährige Deutsche bestand seit drei Tagen ein nationaler Haftbefehl aufgrund von mehreren begangenen Eigentumsdelikten. Da sie den Haftbefehl nicht bezahlen konnte, wurde sie durch die Beamtinnen und Beamten festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Von hieraus wird die 37-Jährige im Laufe des Tages nun in die Justizvollzugsanstalt überführt.

