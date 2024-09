Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte schwere räuberische Erpressung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

In der Nacht auf den 26.09.2024 soll ein 25-Jähriger einen Anruf erhalten haben, in welchem er von einem Unbekannten unter Drohungen aufgefordert worden sein soll, zu einem Treffpunkt im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim zu kommen. An dem Treffpunkt soll er von mehreren Männern erwartet worden sein, die ihn mit einer Schusswaffe und mit dem Tod bedroht haben sollen, wenn er nicht in den nächsten drei Tagen eine Summe von 20.000 Euro besorge.

Der 25-Jährige meldete den Vorfall der Polizei. Bei der unmittelbar durchgeführten Fahndung konnten Polizeikräfte fünf Tatverdächtige, im Alter von 21 bis 50 Jahren kontrollieren. Bei der Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Autos konnte keine Waffe aufgefunden werden. Durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnten ein 22-Jähriger als weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durchsuchten Polizeikräfte die Wohnung des 22-jährigen Tatverdächtigen nach der gesuchten Schusswaffe. Diese konnte nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell