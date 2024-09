POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Montag (30.09.2024, 1 Uhr) ein Baucontainer im Ziegeleiweg in Brand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Wer kann Hinweise zum Brand geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr