Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Geldautomatensprengung

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ging bei der Polizei um 03:23 Uhr ein Alarm aus einer Sparkassenfiliale in der Großen Straße in Wallenhorst ein. Zeitgleich meldeten sich mehrere Anwohner über den Notruf. Es hatte zwei laute Explosionen gegeben. Vor der Bankfiliale wurden zwei Personen beobachtet, die kurze Zeit später in einen PKW stiegen, welcher sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der B68 vom Tatort entfernte. Bei dem dunklen Fluchtwagen soll es sich um ein hochmotorisiertes Fahrzeug eines deutschen Automobilherstellers gehandelt haben. Durch die Leitstelle der Polizei wurde eine umfangreiche Fahndung, unter Einbindung von Einsatzkräften aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen sowie den Niederlanden, eingeleitet. Bei der Explosion an der Außenwand wurde das Geschäftsgebäude massiv in Mitleidenschaft gezogen, eine Einsturzgefahr wurde jedoch inzwischen von einem Statiker ausgeschlossen. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr aus Wallenhorst konnte lediglich eine Rauchentwicklung, jedoch kein Brandherd festgestellt werden. Am frühen Morgen sicherten Kriminaltechniker Spuren am Tatort, Ermittler befragten Zeugen. Während der Maßnahmen war der Ortskern zwischen den Straßen Alter Pyer Kirchweg und Am Bockholt für den Verkehr gesperrt worden. Der Tatort wurde inzwischen nach Abschluss der Maßnahmen an Verantwortliche der betroffenen Bankfiliale übergeben. Derzeit ist noch nicht abschließend bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangt haben. Ebenso können noch keine Angaben zu der Höhe des entstandenen Schadens gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541/327 6120 entgegen.

