Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach/Süßen - Falscher Polizist

Dass es sich um eine bekannte Betrugsmasche handelte, erkannten mehrere Personen am Donnerstag in Salach und Süßen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 22 Uhr klingelte bei mehreren Personen in Salach und Süßen das Telefon. Der Anrufer gab vor, von der Polizei zu sein und zwei Einbrecher festgenommen zu haben. Die Täter hätten auch eine Liste mit Namen dabei gehabt. Die Anschrift der Geschädigten stand auch darauf. Die Angerufenen erkannten schnell, dass es sich um einen Betrüger handelte, der es auf ihr Erspartes abgesehen hatte. Sie legten sofort auf, bevor es überhaupt zu Forderungen kommen konnte. In insgesamt sieben Fällen erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. - Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

++++2368655

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell