Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kind von anfahrendem Schulbus erfasst

Bei einem Unfall am Donnerstag in Riedlingen zog sich eine Zwölfjährige leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr in der Ziegelhüttenstraße. Das Mädchen stieg am dortigen Busbahnhof aus einem Schulbus aus. Die Schülerin überquerte an der Haltestelle die Straße. In diesem Augenblick fuhr ein anderer Schulbus an. Der 58-jähriger Fahrer hatte die querende Zwölfjährige wohl beim Anfahren übersehen und mit der Front am Schulranzen erfasst. Dadurch stürzte die Schülerin zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kam und versorgte das Mädchen. Das konnte noch einer Behandlung vor Ort weiter. Am Mercedes-Bus entstand kein Schaden. Auf den Busfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

