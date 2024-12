Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei deckt Straftat auf

Am Donnerstag stellte die Polizei in Ulm mutmaßliches Diebesgut bei einem 27-Jährigen sicher.

Ulm (ots)

Die Polizei Ulm führte am Donnerstag Personenkontrollen in der Ulmer Innenstadt durch. Gegen 19 Uhr kontrollierte eine Streife in der Glöcklerstraße einen 27-Jährigen. In seinem Rucksack fanden die Beamten zwei Paar Nike Schuhe. An denen war noch die Diebstahlssicherung eines Geschäfts angebracht. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führt die Polizei Ulm auch weiterhin verstärkt Kontrollen im Bereich der Fußgängerzonen, insbesondere in den Bereichen Lederhof, Sedelhöfe sowie der Deutschhausgasse durch. Stellt die Polizei Verstöße fest, schreitet sie mit Augenmaß aber konsequent ein und erteilt, wenn nötig, auch Platzverweise.

++++2369328 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell