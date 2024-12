Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Nachtrag: Raub war wohl vorgetäuscht

Der 17-Jährige steht nun im Fokus der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat Anhaltspunkte, dass der Vorfall am Mittwoch(27.11.) erfunden war.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5918895), hatte der 17-Jährige der Polizei erzählt, dass ihn am Mittwochabend (27.11.) in Uttenweiler ein Unbekannter bedroht hatte. Im Bereich des Rathauses auf der Straße soll der Angreifer von dem 17-Jährigen wohl Geld gefordert und ihm das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Die Kriminalpolizei Biberach nahm die Ermittlungen. Die führten zu einem aufschlussreichen Ergebnis. Laut den Ermittlern ergaben sich bei den weiteren Vernehmungen konkrete Anhaltspunkte, dass die Tat gar nicht so stattgefunden haben soll. Warum der Jugendliche sich das Ganze ausgedacht haben soll, dazu dauern die Ermittlungen noch an. Den 17-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Vortäuschens einer Straftat.

