POL-UL: (GP) Drackenstein - 23-Jähriger bei Hangsicherungsarbeiten schwerverletzt

Mit dem Rettungshubschrauber kam ein Forstarbeiter nach Baumfällarbeiten am Donnerstag bei Drackenstein in ein Krankenhaus.

Zur Mittagszeit waren der Mann und die 21 sowie 26 Jahre alten Arbeiter an einem Hang an der Steige zwischen Ober- und Unterdrackenstein mit den Arbeiten beschäftigt. Während ein Baum unter Zug mittels einer Seilwinde gefällt wurde, brach der Stamm an der Schnittstelle trotz Absicherung mittels eines Haltebandes ab. Dadurch hing der Baum kurze Zeit frei und erfasste beim Zurückschwingen den 23-jährigen Forstarbeiter. Der zog sich schwere Verletzungen zu. Die Bergwacht rettete den Verunfallten in dem schwer zugänglichen Gelände. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Polizei Abteilung Gewerbe und Umwelt Außenstelle Geislingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

