Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Unfallbeteiligte fährt am Donnerstag weiter

Wegen Unfallflucht ermittelt die Eislinger Polizei.

Ulm (ots)

Die 73-Jährige fuhr in der Bauschstraße in Richtung Heidenheimer Straße. Kurz vor 7.30 Uhr. Die Kreuzung an der Straße "Vordere Stelle" überquerte die Fahrerin des Toyota. Von rechts kam eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und die Autos stießen zusammen. Die Unfallverursacherin informierte die Polizei über den Unfall. Währenddessen flüchtete die unbekannte Autofahrerin. Am Toyota der 73-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/8510) sucht nun nach der geflüchteten Autofahrerin. Die war mit einem weißen VW, möglicherweise ein VW Passat, unterwegs gewesen. Der VW müsste einen größeren Schaden im Frontbereich auf der Fahrerseite haben. Die unbekannte Autofahrerin wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt. Im Fahrzeug soll sich noch ein kleineres Kind befunden haben.

+++++++ 2364412 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell