Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Verkehrskontrollen der Polizei

Speyer (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Dienstag mehrere Kontrollen durchgeführt. Sie haben den Schulweg an der Salierschule überwacht, sowie Fahrradkontrollen in der Wormser Straße, Geschwindigkeitskontrollen in der Rulandstraße und in der Schützenstraße und allgemeine Fahrzeugkontrollen in der Schifferstadter Straße durchgeführt. Die Polizeikräfte haben dabei 13 Geschwindigkeitsverstöße geahndet (alle in der Rulandstraße), 16 Zuwiderhandlungen gegen die Gurtpflicht, fünf verbotswidrige Nutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt und fünf Radfahrende, die auf dem Gehweg oder entgegen der Einbahnstraße gefahren sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell