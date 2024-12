Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall mit verletzten Motorradfahrern

Speyer (ots)

Am frühen Dienstagabend gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Spaldinger Straße in die Kreisstraße 23 ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer (43 Jahre) und seine Sozia (17 Jahre) verletzt wurden. Die beiden kamen aus Richtung Otterstadt, als der 19-jährige Pkw-Fahrer aus der Spaldinger Straße herausfuhr und in Richtung B 9 abbog. Durch die Kollision kippte das Motorrad und Fahrer und Passagierin stürzten zu Boden. Die 17-jährige wurde nur leicht verletzt. Der 43-Jährige musste mit schweren Verletzungen am Bein ins Krankenhaus gebracht werden. Eine unabhängige Zeugin beobachtete den Unfall. Glücklicherweise waren sie und ein weiterer Ersthelfer Ärzte. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell