Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Pkw streift Radfahrerin und flüchtet

Speyer (ots)

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr überholte ein weißer Kleinwagen in der Wormser Landstraße einen Pkw, der gerade nach rechts auf den Parkplatz des McDonald's einfuhr. Beim Wiedereinscheren geriet der Kleinwagen so weit nach rechts, dass er teilweise auf den Geh- und Radweg auffuhr und eine 86-jährige Radfahrerin touchierte, die dort gerade entlangkam. Die Frau stürzte und verletzte sich am Bein. Der Rettungsdienst hat sie später zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der weiße Kleinwagen, bei dem es sich vermutlich um einen Fiat handelte, entfernte sich unerlaubt in Richtung Innenstadt. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zum Kennzeichen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell