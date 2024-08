Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsinsel überfahren und abgehauen

Geisa (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch (14.08.2024) gegen 00:40 Uhr die Rhönstraße in Geisa in Richtung Schleid. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes überfuhr der Autofahrer aus nicht geklärten Gründen eine Verkehrsinsel und beschädigte sowohl das dort montierte Verkehrszeichen als auch eine Warnbake. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. An der Unfallstelle konnten die Beamten der Bad Salzunger Dienststelle graue Fahrzeugteile sicherstellen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0209540/2024.

