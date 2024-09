Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermehrte Einbrüche in Autos

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei registrierte am zurückliegenden Feiertagswochenende vermehrt Einbrüche in geparkte Autos. So wurden im gesamten Stadtgebiet mehrfach die Seitenscheiben von unterschiedlichen Fahrzeugtypen eingeschlagen und u. a. Fahrzeugpapiere, Kleidungsstücke, Mobiltelefone und Geldbörsen gestohlen. Die Polizei rät: Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun und lassen sie nichts Wertvolles im Fahrzeug zurück. (DS)

