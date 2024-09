Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellen-Einbrecher unterwegs gewesen

Erfurt (ots)

Einbrecher nutzten das verlängerte Wochenende und suchten zwei Baustellen im Stadtgebiet von Erfurt heim. Wie Mitarbeiter am Montag der Polizei meldeten, trieben Unbekannte zunächst in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus im Stadtteil Andreasvorstadt ihr Unwesen. Dort beschädigten sie mit Gewalt ein Fenster samt Rahmen, um in das Objekt zu gelangen. Anschließend stahlen sie etwa 3.000 Meter Kabel und einen Stromverteiler im Gesamtwert von 7.000 Euro. Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Auch im Stadtteil Löbervorstadt hatten es Einbrecher auf eine Baustelle abgesehen. Über ein Gerüst gelangten die Täter in ein höher gelegenes Stockwerk. Dort verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt in den Rohbau und stahlen diverses Werkzeug und Baumaterialien im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Dabei hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. In beiden Fällen sicherten hinzugerufene Polizisten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

