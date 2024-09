LPI-EF: Tierabwehrspray gegen Schlüsseldienst eingesetzt

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer verursachte am Montag in Erfurt einen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Der 37-Jährige fuhr mit seinem Gespann gegen 11:30 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Weimarische Straße. In einer Kurve kurz vor der Bahnhofsunterführung touchierte sein Anhänger den Außenspiegel einer parallel fahrenden Straßenbahn. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise ...

mehr