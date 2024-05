Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer verursacht beinahe einen Unfall mit einer Fußgängerin

Prüm (ots)

Am Sonntag, dem 12.05.2024 gegen 16:45 Uhr soll ein Motorrad, besetzt mit Fahrer und Sozius in der Bahnhofstraße in Prüm fast mit einer Fußgängerin zusammengestoßen sein. Die Fußgängerin sei gerade dabei gewesen über den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr die Straßenseite zu wechseln. Ein PKW habe bereits angehalten, um der Dame das Queren zu ermöglichen. Das Motorrad habe dann dort überholen wollen und sei beinahe mit der Fußgängerin kollidiert. Anschließend sei das Motorrad zügig in Richtung Niederprüm weitergefahren. Die bislang nicht bekannte Fußgängerin, sowie Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden.

