Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Bierflasche geschlagen

Erfurt (ots)

Montagabend eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Erfurter Norden. Gegen 20:30 Uhr gerieten ein 36-Jähriger und ein Unbekannter in einer Wohnung im Stadtteil Moskauer Platz zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die beiden aufeinander ein. Schließlich nahm der Unbekannte eine leere Bierflasche und schlug diese gegen den Kopf des 36-Jährigen. Mit der nunmehr zerbrochenen Flasche fügte er darüber hinaus seinem Kontrahenten eine Schnittwunde am rechten Unterarm zu und flüchtete anschließend vom Tatort. Der 36-Jährige wurde schwerverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell