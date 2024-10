Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag gegen 14:20 Uhr, kam es in Bad Bentheim an der Bahnhofstraße / B 403, zwischen der Autobahnauffahrt zur BAB 30 und der Straße Am Bade zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr die Fahrerin eines BMW die Bundesstraße 403 aus Richtung Nordhorn kommend in Richtung Bad Bentheim. Hierbei kam ihr ein LKW entgegen. Von diesem LKW fielen mehrere Plexiglasstücke auf die Fahrbahn sowie gegen den BMW, wobei dieser beschädigt wurde. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Nordhorn unvermittelt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten LKW geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

