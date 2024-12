Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verliert bei Überholvorgang Kontrolle über seinen Mercedes

Hagen-Eilpe (ots)

Eine Zeugin verständigte am Dienstag (10.12.) gegen 11.30 Uhr die Polizei, nachdem sie im Bereich einer Kurve auf der Kattenohler Straße von einem Mercedes und einem Golf überholt wurde. Im Anschluss verlor der 18-jährige Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Der Hagener kam von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und dort gegen einen Zaun. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine Streifenwagenbesatzung konnte auch den Fahrer des VW vor Ort antreffen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Hagener. Die Polizeibeamten beschlagnahmten jeweils den Führerschein und das Mobiltelefon der beiden Männer aufgrund des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

